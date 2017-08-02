ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 1,5 milyon varil (yüzde 0,3) azalışla 481,9 milyon varile gerilediğini açıkladı.

Piyasa beklentisi, stokların 3 milyon varil azalması yönündeydi. Bir önceki hafta da ham petrol stokları 7,2 milyon varil düşüş kaydetmişti.

Böylece, ABD'nin ticari ham petrol stokları son 17 haftanın 14'ünde gerilemiş oldu.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik petrol stokları ise geçen hafta değişmedi ve 678,9 milyon varil seviyesinde sabit kaldı.

ABD'nin haftalık benzin stokları da söz konusu haftada 2,5 milyon varil (yüzde 1,1) azalarak 227,7 milyon varile geriledi. Veriye ilişkin piyasa beklentisi 0,6 milyon varil düşüş olması yönündeydi. Benzin stokları bir önceki hafta 1 milyon varil azalmıştı.

- Ham petrol üretimi son 24 haftanın 20'sinde yükseldi

Bu dönemde ülkenin ham petrol üretimi ise bir önceki haftaya göre günlük ortalama 20 bin varil azalarak 9,43 milyon varile geriledi. Böylece ABD'nin ham petrol üretimi son 24 haftanın 20'sinde yükselmiş oldu.

Ülkenin ham petrol ithalatı söz konusu hafta, bir önceki haftaya kıyasla, günlük ortalama 209 bin varil artışla 8,25 milyon varile ulaşırken, ham petrol ihracatı ise günlük ortalama 328 bin varil düşüşle 702 milyon varile geriledi.

ABD'nin ham petrol üretimindeki artışın ardından küresel piyasada petrol fiyatlarında kısa süreli düşüş görüldü.

EIA verilerinin açıklanması sonrası ABD'nin Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı 48,66 dolara, Londra Brent türü petrolün varil fiyatı da 51,40 dolara geriledi.