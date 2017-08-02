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ABD'de okulda patlama: 5 kişi yaralı

ABD'nin Minneapolis kentinde bir okulda meydana gelen patlamanın ardından okulun bir bölümünün çöktüğü, 5 kişinin yaralandığı, 2 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 21:57:40 Güncelleme: 22:19:01 AA

Minneapolis emniyetinden yapılan açıklamada, Minnehaha Academy'de meydana gelen patlamanın nedeninin gaz sızıntısı olduğunun tahmin edildiği belirtildi.

Patlama sonucu okulun bir bölümünün çöktüğü ve yangın çıktığı ifade edilen açıklamada, 5 kişinin yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı, kayıp 2 kişi için de arama çalışmalarının sürdüğü vurgulandı.

Daha önce kayıp olduğu duyurulan 1 kişinin ise bulunduğu ve herhangi bir sağlık sorunu olmadığı ifade edildi.

Yaralıların durumuna ilişkin henüz ayrıntılı bilgi verilmedi.

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