ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Rusya
DÜNYA

Rusya'dan ABD Kongresinin yaptırım tasarısına tepki

Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nebenzia, ABD Kongresinin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar tasarısının yasalaşmasına ilişkin, "Bu yasayı getirenler, bizim eğilip bükülmeyeceğimizi iyi bilmeleri gerekirdi" dedi

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 22:38:47 Güncelleme: 22:48:15 AA

Nebenzia, gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD Kongresini eleştirerek, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulanmasını talep eden bu tasarıyı "imzalamak zorunda kaldığını" söyledi.

Vassily Nebenzia, "Bu yasayı getirenler bizim politikamızı değiştirmeyi düşündüyse yanıldılar. Bizim eğilip bükülmeyeceğimizi iyi bilmeleri gerekirdi. Yaptırımların ilişkilere zarar vermesi kaçınılmaz ama ABD de dahil ortaklarımızla iş birliği yolları aramaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Kongrenin Rusya'ya yönelik yeni yaptırım tasarısını "ciddi ölçüde kusurlu" olmasına karşın "ulusal birlik" için imzaladığını açıklamıştı. 




 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER