İtalya Libya'ya deniz gücü gönderecek

İtalya'da parlamentosu, hükümetin insan kaçakçılığı ile mücadele ve Libya Sahil Güvenlik güçlerine destek için Libya'nın Akdeniz açıklarına deniz gücü gönderme kararını onayladı.

BBC'nin haberine göre, İtalyan yetkililer tarafından yapılan açıklamada, parlamentonun hükümet kararını onaylamasıyla Libya Sahil Güvenlik güçlerine destek olmak ve insan kaçakçılığının engellenmesi amacıyla başlangıçta iki geminin gönderileceği bildirildi.

Savunma Bakanı Roberta Pinotti, İtalyan gemilerinin, Libya'nın belirli taleplerine cevap vereceğini ve bu konuşlandırmanın Libya'nın egemenliğine müdahale olmayacağını belirtmişti.

Başbakan Paolo Gentiloni de İtalya'nın Libya kıyılarındaki yardımlarının, ülkesinin Akdeniz'deki göç akışını yönetme çabalarında bir "dönüm noktası" haline gelebileceğini söylemişti.

BM göçmenlik bürosu, yıl başından bu yana 94 bin 802 göçmenin İtalya'ya geldiğini ve bu sayının geçen yılın aynı dönemine göre İtalya'ya ulaşan ve Avrupa'ya yeni göç edenlerin yüzde 85'ini temsil ettiğini açıklamıştı.

Göçmenlik bürosu, Libya'dan İtalya'ya geçmeye çalışırken bu yıl 2 bin 221 kişinin boğulmuş olduğunu tahmin ediyor.

Gentiloni liderliğindeki Bakanlar Kurulu, 28 Temmuz'da, Libya'nın Akdeniz açıklarına deniz gücü gönderme kararı almıştı.

Öte yandan, Libya açıklarında görev yapacak İtalyan askeri misyonunun, deniz ve hava unsurlarıyla 700 askerden oluşacağı belirtilmiş ve söz konusu misyonun, Akdeniz'de koordinasyonu İtalya tarafından üstlenilen "Güvenli Deniz" misyonuna ek olacağı ifade edilmişti.