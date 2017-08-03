Almanya hükümeti, ülkede sığınma başvurusu yapan 51 yaşında bir Vietnamlının, Vietnam istihbarat servisi tarafından kaçırıldığını öne sürerek ülkenin istihbarat ateşesine Almanya'yı terk etmesi için 48 saat süre tanıdı.

Petrol devi PetroVietnam'da yöneticilik yapan 51 yaşındaki Trinh Xuan Thanh hakkında 150 milyon dolar kayba neden olduğu gerekçesiyle geçtiğimiz Eylül ayında yakalama kararı çıkartılmıştı. Vietnam polisi Thanh'ın Pazartesi günü ülkeye dönerek polise teslim olduğunu açıkladı.

Alman yetkililer ise sığınma başvurusu yapan ve Vietnam hükümeti tarafından iadesi istenen Thanh'ın, 23 Temmuz'da Berlin'de kaçırıldığını öne sürdü. Konuyla ilgili konuşan Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schaefer, "Bir Vietnam vatandaşının Berlin'de kaçırılması konusuna Vietnam istihbarat servisi ve büyükelçiliğin dahil olduğu konusunda herhangi bir şüphe yok. Bu aleni ve emsalsiz bir şekilde Alman yasalarını ve uluslararası hukuku ihlal eden bir durum." olduğunu söyledi ve konunun iki ülke ilişkilerini etkileyeceğini belirtti.

Schaefer, Hamburg'da yapılan G20 zirvesi sırasında Vietnam yönetiminin Thanh'ın iade talebini kendilerine ilettiğini belirtti.

2013 yılına kadar PetroVietnam'ı yöneten Trinh Xuan Thanh, bu tarihten sonra hükümet içerisinde çeşitli görevler almışıtı. 2016'da milletvekili olan Thanh'ın vekilliği, henüz parlamentoda ilk oturum bile yapılmadan düşürülmüştü.