Geçtiğimiz günlerde ABD'de katıldıkları robot yarışmasıyla tüm dünyanın dikkatini çeken Afgan kızlardan oluşan robot takımından bu kez acı bir haber geldi. Afgan robot takımının 14 yaşındaki kaptanı Fatemah Qaderyan, önceki gün Herat kentinde bir camiye düzenlenen bombalı saldırıda babasını kaybetti.

Al Jazeera'ya konuşan robot takımının hocası Ali Rıza Mehrban, babasını kaybeden Fatemah'nın sinirli ve yaslı olduğunu söyledi. Mehrban, "Fatemah çok sinirli. Hiçbir şey yemiyor ve kimseyle konuşmuyor. Çok zor bir zamandan geçiyor" ifadelerini kullandı.

Fatemah Qaderyan, Temmuz ayında verdiği bir röportajda, gümüş madalya kazandıkları robot yarışması konusunda en büyük destekçisinin babası olduğunu söylemişti. ABD'nin Washington kentinde düzenlenen robot yarışması için Afgan robot takımına vize verilmeyince, konu dünya kamuoyunun gündemine gelmiş daha sonra ABD Başkanı Donald Trump'ın araya girmesi üzerine Afgan kızlar ABD vizesi alabilmişlerdi.

Fatemah Qaderyan'ın babasını kaybettiği bombalı saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti. Bir Şii camiini hedef alan saldırıda en az 32 kişi hayatını kaybetmiş, 60'dan fazla kişi de yaralanmıştı.