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Emily Pomeranz
DÜNYA

Emily'nin son isteği çikolatalı içecek oldu

Son isteği çikolatalı içecek oldu

Kanser hastası kadının son isteğini gerçekleştirmek için uğraştılar.

03 Ağustos 2017 Perşembe, 12:02:42 Güncelleme: 12:56:56 HABERTURK.COM

50 yaşındaki Emily Pomeranz, pankreas kanserinden Washington'da bir hastanede yatıyordu. Arkadaşı Emily'yi ziyaret
ettiğinde kendisine bir isteğinin olup olmadığını sordu. Emily ise ondan Virginia'da bulunan bir işletmenin çikolatalı
'milkshake'inden istediğini söyledi.

Arkadaşı Sam, hemen işletmeye mail atarak, Virginia'dan Washington'a bir milkshake ulaştırıp ulaştıramayacaklarını sordu. Birkaç gün sonra mekan sahibi Tommy'den bir telefon aldı. Tommy, Emily'nin istediği milkshake'i kuru buzla paketletip, 123 Dolar (434 TL) kargo ücreti ödeyerek, hastaneye ulaştırmayı başardı ve bu isteği gerçekleştirmekten mutlu olduğunu belirtti. Emily ise son isteğini gerçekleştirdikten 4 gün sonra ne yazık ki hayatını kaybetti. Ancak, elinde milkshake'i ile çekilen fotoğrafında ne kadar mutlu olduğu görünüyor. 

  • Emily Pomeranz
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