Brezilya Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamayla, Pasif yolsuzlukla suçlanan Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer'e dava açılamayacak.

Brezilya Temsilciler Meclisi’nde, Temer hakkında dava açılıp açılmamasına ilişkin oylanan önergede, 227 evete karşı 263 hayır oyuyla, Yüksek Mahkeme'de Temer'e karşı dava açılmasının önü kapandı. Brezilya Cumhuriyet Başsavcısı Rodrigo Janot, Temer’i pasif yolsuzlukla suçladığı iddianameyi Federal Yüksek Mahkeme’ye sunmuştu.

Temer hakkında dava açılıp açılmamasına karar verilmesi ve Temer'in 180 gün süreyle görevden alınması için Meclisteki 513 milletvekilinden 342’sinin evet oyu kullanması gerekiyordu.

Martta, Brezilya Devlet Başkan Yardımcısı’nın resmi konutunda Temer ile görüşen JBS şirketinin sahiplerinden Joesley Batista, görüşmenin gizlice ses kaydını almış ve kayıtları Araba Yıkama yolsuzluk operasyonu kapsamında cumhuriyet başsavcılığına teslim etmişti.

Batista, savcılığa verdiği ifadesinde, şirketin devletle sorunlarını çözmek üzere Temer’in, eski özel danışmanı ve eski federal milletvekili Rodrigo Rocha Loures'i görevlendirdiğini söylemişti.

Federal polisin takibinde olan Loures, 28 Nisan gecesi Sao Paulo’da JBS müdürlerinden Ricardo Saut’dan 500 bin Brezilya Reali (150 bin dolar) alırken video kaydına alınmıştı.

Milletvekilliği düşürülen Loures, başsavcılığın talebi üzerine haziran başında tutuklanmıştı.

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