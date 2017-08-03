İtalya'nın, insan kaçakçılarıyla mücadele ve göç akınını kontrol etmeye destek amacıyla Libya karasularına asker ile hava ve deniz unsurları gönderme kararı, Tobruk yönetimini kızdırdı. Ülkenin doğu komutanı Halife Hafter'in, Libya sularına girecek İtalya donanmasına ait gemilerin vurulması talimatı verdiği bildirildi.

İtalya, Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) arasında imzalanan anlaşmanın ardından göç akınının Libya-İtalya rotasında artış göstermesi üzerine yeni adımlar atmıştı.

İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni, Trablus'taki Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz el-Sarac'ın kendilerinden, insan kaçakçılarıyla mücadele kapsamında deniz gücü desteği istediğini açıklamıştı.

Geçen hafta toplanan Bakanlar Kurulu da, UMH'ye bağlı Libya Sahil Güvenliği'ne destek amacıyla bu ülkeye asker gönderme kararı almıştı. İtalya parlamentosundan da buna onay vermesi üzerine Comandante Borsini adlı ilk savaş gemisi dün Trablus deniz üssüne ulaştı.

İTALYA: AL ARABIYA'NIN HABERİ PROPAGANDA

Ancak Al Arabiya kanalı, ülkenin doğusunu kontrol altında tutan Tobruk yönetiminin desteklediği komutan Halife Hafter'in, Tobruk, Bingazi, Ra's Lanuf ve Trablus'taki deniz üslerine, ülkenin karasularına kendisinin izni olmadan giren tüm gemilerin vurulması emrini verdiğine ilişkin bir haber yayınladı.

Hafter'a bağlı güçlerin yaptığı belirtilen yazılı açıklamada, ticari gemilerin bunun dışında tutulduğu da belirtildi.

AGI haber ajansına açıklama yapan İtalya hükümet kaynakları ise, bu haberin "asılsız" ve "güvenilmez" olduğunu belirtti.

Al Arabiya'nın haberinin, sadece bir propaganda olduğunu söyleyen kaynaklar, Hafter'e atfedilen bu açıklamaların, somut bir tehlike oluşturmadığını kaydetti.

Kaynaklar ayrıca, BM tarafından tanınan Trablus yönetiminin isteği üzerine orada görev almakta olduklarını da ekledi.

İTALYA: LİBYA'NIN EGEMENLİĞİNİ TEHDİT ETMİYORUZ

Tobruk yönetiminden daha önce yapılan bir açıklamada, göçle mücadele bahanesiyle ülkelerinin egemenliğinin tehdit edilmekte olduğu iddia edilmişti.

Roma yönetimi ise, Libya kıyılarına gönderecekleri gemilerin, ülkenin egemenliğini ihlal olmadığını savunuyor.

Libya'ya küçük ölçekli bir görev gücü göndereceklerini söyleyen Başbakan Paolo Gentiloni, bu misyonlarının, göçmenlerin önünün kıyıda kesilmesi bakımından bir dönüm noktası olabileceğini söylüyor.

"BU LİBYA'NIN İSTİKRARA ULAŞTIRILMASININ BİR PARÇASI"

El Sarac'ın kendilerinden talebinin ne azını ne de fazlasını yerine getirmekte olduklarını dile getiren Gentiloni, bu askeri misyonlarının, Libya'nın istikrara kavuşmasına giden yolun bir parçası olduğunu da belirtiyor.

Gentiloni bu şekilde Libya'nın, insan kaçakçılarına karşı inisiyatif alma ve kendi ulusal sınırlarını koruma kapasitesinin arttırılacağını da savunuyor.

Libya'da 2011 yılında Muammer Kaddafi'nin devrilmesiyle bir yönetim kaosu yaşanmaya başlamıştı.

Ülkede, Muhammed Süveyhli'nin başkanlığını yürüttüğü Devlet Yüksek Konseyi, Trablus'ta Fayiz el-Sarac liderliğindeki Ulusal Mutabakat Hükümeti ve başkanlığını Akile Salih'in üstlendiği Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi olmak üzere 3 başlı yönetim ortaya çıkmıştı.

Halife Hafter yönetimindeki güçler, Tobruk tarafından destekleniyor.

Öte yandan İtalyan hükümet kaynakları, Libya'ya yönelik bu askeri misyonlarının, Orta Akdeniz'de 2015'ten beri koordine ettikleri ve 160 bin metrekareyi kapsayan "Güvenli Deniz (Mare Sicuro)" operasyonuna ek olacağını belirtmişti.

Görev yapacak asker sayısının 700 civarında olacağı bildirilen bu misyonda, İtalya Donanması'na ait 5 gemi, 5 uçak ve helikopter ile 2 denizaltı ve çok sayıda İnsansız Hava Aracı'nın (İHA-drone) kullanılacağı da kaydedilmişti.

Yıl başından bu yana 94 bin 802 göçmen İtalya'ya ulaşırken, 2 bin 200'den fazla göçmenin "umut yolculuğu" ise ölümle sonuçlandı.