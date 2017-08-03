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ABD: YPG'ye tank vermedik
DÜNYA

ABD: YPG'ye tank vermedik

03 Ağustos 2017 Perşembe, 15:33:00 Güncelleme: 15:38:21 HABERTURK.COM

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, ABD'nin Suriye'de DEAŞ ile savaşan hiçbir gruba tank vermediğini açıkladı. Açıklamada, YPG'ye verilen silahlar konusunda Türkiye'ye şeffaf bir şekilde bilgi verilmeye devam edileceği belirtildi.

Büyükelçiliğin açıklamasında, Suriye-Irak sınırını geçen birçok tırın içerisinde askeri ekipman bulunmadığı öne sürüldü.

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YORUMLAR 19
  • Misafir 6 dakika önce
    deniz altı nükleer füze falanda vereydiniz..tam olsun..
  • Misafir 6 dakika önce
    vermedik diyorlarsa kesin vermişlerdir...3 sene önce silah da vermediklerini söylemişlerdi şimdi göstere göstere veriyorlar adiler !!!
  • Misafir 7 dakika önce
    verseydiniz ayıp oldu şimdi darılırlar size
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