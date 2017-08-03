ABD: YPG'ye tank vermedik

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, ABD'nin Suriye'de DEAŞ ile savaşan hiçbir gruba tank vermediğini açıkladı. Açıklamada, YPG'ye verilen silahlar konusunda Türkiye'ye şeffaf bir şekilde bilgi verilmeye devam edileceği belirtildi.

Büyükelçiliğin açıklamasında, Suriye-Irak sınırını geçen birçok tırın içerisinde askeri ekipman bulunmadığı öne sürüldü.

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