Juncker, Alman NDR radyosuna verdiği röportajında, Türkiye ile sığınmacılar konusunda mevcut olan anlaşma sayesinde, Ege Denizi üzerinden Avrupa'ya gelen insanların sayısının yüzde 97 oranında azaldığını belirterek, "Bunu başarı olarak görüyorum. Sadece sığınmacıların sayısı azaldığı için değil, aynı zamanda bu insanlara doğru düzgün davranılması konusunda Türk makamlarına yardımcı olabildiğimiz için." dedi.

Libya ile benzer bir anlaşma sağlanamamasının bu başarıya gölge düşürmemesi gerektiğini ifade eden Juncker, "Bunu, şunun için söylüyorum. Türkiye'deki sığınmacılara doğru düzgün davranıldığı izlenimini edindim." diye konuştu.

Türkiye'de son aylarda yaşanan gelişmelerden dolayı üyelik müzakerelerinin kesilmesinin düşünüp düşünmediği yönündeki soruya Juncker, "Hayır, öyle düşünmüyorum. Türkiye'nin adım adım, hatta bazen dev adımlarla AB'den uzaklaştığı inancındayım. Bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da sıkça geniş şekilde aktardım. Ancak tüm tarafların çıkarı için AB üyelik müzakerelerinin sürdürülmesinin doğru olduğunu düşünüyorum." yanıtını verdi.

Türkiye'de son 1,5 yılda yaşanan gelişmelerin vize serbestliği konusunda anlaşmaya varılmasını da zorlaştırdığını dile getiren Juncker, bir çok Türk vatandaşının ivedilikle AB ile daha da yakınlaşılmasını istediğini bildiğini, bundan çok etkilendiğini ancak yine de kararlarını buna göre alamayacağını vurguladı.

Kendisini "Türk dostu" olarak nitelendiren Juncker, Türkiye'ye gereksiz yere çok fazla para verildiği şeklindeki iddiaları da reddederek, "Galiba üyelik müzakereleri için 3 ya da 4 milyar avro öngörülmüştü. Ancak bugüne kadar bunun sadece 189 milyonu ödendi. Çünkü biz bunu aşağıya doğru çektik. Yani sanıldığı gibi çok büyük bir para akmıyor." dedi.