Hindistan'da son zamanlarda yaşanan tuhaf olay polis yetkililerince duyuruldu. Kadınların kendilerini bayılmış ve saçları kesilmiş vaziyette uyanmış bulduklarını anlattıklarını söylediler. Son iki hafta içinde 40'tan fazla vaka yaşandı. Polisler olayı araştırıyor.

Hindustan Times gazetesi, daha yaşlı bir kadının, onun hayalet berber olduğunu düşünenler tarafından öldürüldüğünü yazdı.

Geçen ay gerçekleşen ilk vakada, kadın akşam yemeğini hazırlarken kapının önünde yabancı görünümlü bir adamın durduğunu, kapıyı kapamasına rağmen adamın yeniden belirdiğini ve sonrasında bilincini kaybettiğini söyledi. Uyandığında ise saçları kesilmiş, yanında duruyordu.

30 yaşındaki Santra ise, dış kapının oradan sesler geldiğini ama açmadığını, bu sefer de seslerin ağlamaya dönüştüğünü söyledi. Sonuç ise yine aynı... Saçları kesilmiş vaziyetteydi.

Psikiyatrist Pramod Soni ise bunun histerik bir durum olduğunu söyleyerek, "Bu kadınların çoğu, zamanının büyük kısmını evde böyle şeylerden etkilenerek geçiriyor. Toplumda bu gizemli olayların yaşandığı söylendikçe, kadınlar kendi saçını da kesiyor olabilir" dedi.

ghost chopping

hayalet

gizem