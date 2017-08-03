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Trump: Rusya ile ilişkilerimiz tüm zamanların en düşük seviyesinde
DÜNYA

Trump: Rusya ile ilişkilerimiz tüm zamanların en düşük seviyesinde

ABD Başkanı Donald Trump, twitter hesabından ABD - Rusya ilişkilerini değerlendirerek kongreyi suçladı

03 Ağustos 2017 Perşembe, 17:46:07 Güncelleme: 17:48:31 İHA

ABD Başkanı Donald Trump Rusya'ya karşı yeni yaptırımları onaylamasının ardından yaptığı açıklamada, Rusya ve ABD ilişkilerinin tüm zamanların en düşük seviyesinde olduğunu belirterek bu durum için kongreyi suçladı.  

ABD Başkanı Donald Trump twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Rusya ile ilişkilerimiz tüm zamanların en düşük seviyesinde ve çok tehlikeli bir düzeyde. Bize sağlık sigortası bile veremeyen Kongre'ye teşekkür edebilirsiniz!" dedi. 

Trump, dün Rusya, İran ve Kuzey Kore'ye yaptırımların genişletilmesini öngören tasarıyı imzalamıştı. 

 

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