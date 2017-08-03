Albay Dillon, Bağdat’tan video konferans yöntemi ile ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) bağlanarak, DEAŞ’a karşı Irak ve Suriye’de yürütülen operasyonlar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Geçen hafta yedi DEAŞ elebaşının öldürüldüğünü teyit ettiklerini hatırlatan Dillon, bu hafta da örgütün dış operasyonlarından ve bomba yapımından sorumlu birçok elebaşının ölümünü teyit ettiklerini söyledi.

Dillon, 24 Temmuz’da Suriye’nin Ebu Kemal ili yakınlarında düzenlenen bir hava saldırısında, DEAŞ'ın dış operasyonlarından sorumlu Abdul Gafur isimli teröristin öldürüldüğünü tespit ettiklerini kaydetti.

Sözcü Dillon, ayrıca Abdul Gafur’un yardımcısı Ebu Hammam ile üç DEAŞ militanının ise 16 Temmuz’da Dey ez-Zor yakınlarında düzenlenen bir hava saldırısında öldürüldüğünü dile getirdi.

Söz konusu iki militanın da Ortadoğu ve Batı ülkelerinde saldırı planlayan üst düzey örgüt mensubu olduğunu ifade eden Dillon, Gafur ve Hammam’ın öldürülmesinin DEAŞ’ın bölgeler arası bağlantılarına darbe vurduğunu belirtti.

Diğer taraftan koalisyonun 13 Temmuz’da Meyadin yakınlarında düzenlediği bir hava saldırısında ise DEAŞ’ın patlayıcı uzmanı Ebu Fattum isimli militanın öldürüldüğünü ifade eden Dillon, Fattum’un aynı zamanda yabancı ülkelerdeki DEAŞ militanlarına bomba yapımı ve yıkıcı eylemler düzenlemeleri konusunda yardımcı olduğunu öne sürdü.

LİSTEDE DOĞU AVRUPALI YABANCI SAVAŞÇILAR DA VAR

Koalisyon’un, Doğu Avrupa ülkelerinde DEAŞ için yabancı savaşçı devşiren örgüt mensuplarını da hedef aldığını dile getiren Dillon, 7 Temmuz’da Meyadin yakınlarında düzenlenen bir hava saldırısında Kosovalı Arnavut kökenli Lavdrim Muhaheri’nin öldürüldüğünü aktardı.

Dillon, Muhaheri’nin kendisini Kosovalı DEAŞ militanlarının lideri olarak adlandırdığını belirtti. Muhaheri’yi, birçok terör saldırısının planlayıcısı olarak tanımlayan Dillon, söz konusu militanın 2016 yılında Arnavutluk’ta oynanan İsrail-Arnavutluk milli takım maçlarına yönelik başarısız saldırının da planlayıcısı olduğunu dile getirdi.

Muhaheri’nin yanı sıra Balkan ülkelerinden DEAŞ'a katılan Jetmir İsmaili adlı militanın haziran ayında Rakka’da öldürüldüğünü vurgulayan Dillon, DEAŞ’ın Avrupalı elebaşlarından Razim Kastrati’nin 16 Haziran’da Meyadin yakınlarında öldürüldüğü bilgisini paylaştı.

Muhaheri’nin yardımcılarından Irfan Hakifi’nin 7 Haziran’da Kayira yakınlarında öldürüldüğünü aktaran Dillon, Hakifi’nin de Güneydoğu Avrupa’dan militan devşirdiğini söyledi.

Dillon, 21 Mayıs’ta düzenlenen bir hava saldırısında ise Orhan Ramadani isimli DEAŞ elebaşının öldürüldüğünü kaydetti.