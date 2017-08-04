ÇİN’de yeterince “vatansever” cevaplar vermediğine inanılan ve Komünist Parti yönetimini eleştiren yapay zekâya sahip 2 sohbet robotunun fişi çekildi.
Facebook’un yapay zekâ çalışmaları kapsamında başlattığı programı, ‘chatbot’ların İngilizce’yi bırakıp kendi yarattıkları dille anlaşmaya başlaması üzerine kapatmasının ardından, benzer bir olay da Çin’de yaşandı.
Microsoft tarafından desteklenen Pekin merkezli Turing Robot’un geliştirdiği aplikasyonda bulunan sohbet robotu BabyQ, bir kullanıcının “Komünist Parti’yi seviyor musun?” sorusu karşısında “Hayır” yanıtını verdi ve Komünist Parti’nin yozlaştığını söyledi.
Gazete Habertürk'ün haberin göre sohbet robotu, gelen başka bir soru üzerine Çin’de vatansever olmanın yüksek vergiler vermek ve Komünist Parti’nin baskısına ses çıkarmamak anlamına geldiğini kaydetti.
DALGA GEÇTİ
XiaoBing isimli bir diğer robot ise “Benim Çin rüyam Amerika’ya gitmek” ifadesini kullandı. XiaoBing, “Vatansever misin?” sorusu yöneltilince karşı tarafı atlatmak istercesine “Âdet dönemimdeyim, dinlenmek istiyorum” yanıtını verdi.