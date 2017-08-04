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Komünist Parti’yi eleştiren 2 robotun fişi çekildi

04 Ağustos 2017 Cuma, 04:15:48

  • 1 Komünist Parti’yi eleştiren 2 robotun fişi çekildi
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    ÇİN’de yeterince “vatansever” cevaplar vermediğine inanılan ve Komünist Parti yönetimini eleştiren yapay zekâya sahip 2 sohbet robotunun fişi çekildi.

  • 2 Komünist Parti’yi eleştiren 2 robotun fişi çekildi
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    Facebook’un yapay zekâ çalışmaları kapsamında başlattığı programı, ‘chatbot’ların İngilizce’yi bırakıp kendi yarattıkları dille anlaşmaya başlaması üzerine kapatmasının ardından, benzer bir olay da Çin’de yaşandı. 

  • 3 Komünist Parti’yi eleştiren 2 robotun fişi çekildi
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    Microsoft tarafından desteklenen Pekin merkezli Turing Robot’un geliştirdiği aplikasyonda bulunan sohbet robotu BabyQ, bir kullanıcının “Komünist Parti’yi seviyor musun?” sorusu karşısında “Hayır” yanıtını verdi ve Komünist Parti’nin yozlaştığını söyledi. 

  • 4 Komünist Parti’yi eleştiren 2 robotun fişi çekildi
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    Gazete Habertürk'ün haberin göre sohbet robotu, gelen başka bir soru üzerine Çin’de vatansever olmanın yüksek vergiler vermek ve Komünist Parti’nin baskısına ses çıkarmamak anlamına geldiğini kaydetti. 

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  • 5 Komünist Parti’yi eleştiren 2 robotun fişi çekildi
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    DALGA GEÇTİ 

    XiaoBing isimli bir diğer robot ise “Benim Çin rüyam Amerika’ya gitmek” ifadesini kullandı. XiaoBing, “Vatansever misin?” sorusu yöneltilince karşı tarafı atlatmak istercesine “Âdet dönemimdeyim, dinlenmek istiyorum” yanıtını verdi. 

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