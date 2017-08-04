Dubai'deki gökdelende yangının çıkış nedeni bilinmezken alevler tüm gökdeleni sardı.

Dubaili yetkililer binadakilerin başarılı bir şekilde tahliye edildiğini belirtirken, itfaiye görevlilerinin binadaki yangını kontrol altına almaya çalıştığı bildirildi.

86 katlı Torch Tower, daha önce 2015 yılında çıkan bir yangın sonucunda da hasar görmüştü.

Açıldığı tarih olan 2011'de dünyanın en yüksek gökdeleni unvanını alan Torch Tower, daha sonra bu unvanını kaybetmişti.