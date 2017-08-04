Suudi Arabistan, Kızıl Deniz'in çevresindeki 50 adayı ve başka alanları lüks tatil resortlarına çevirecek bir projenin startını verdi.

Petrol fiyatlarının düşmesiyle birlikte, değişik gelir kaynaklarına yönelmenin planlarını yapan ülke yeni tatil bölgeleriyle yabancı ve yerli turistlerin ilgisini bu bölgeye çekmek istiyor.

The Guardian'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan oluşturucağı turizm bölgesinde yabancılar için uygulanan vize kısıtlamalarında da kolaylıklar sağlayacak.

Turizm bölgesi için ilk inşaa çalışmalarının 2019'da başlaması beklenirken, içerisinde bir de havaalanı yapılması planlanan bölgenin 2022'de turizme açılması öngörülüyor.

Ancak ülkenin diğer kısımlarında geçerli olan kıyafet kısıtlamalarının yeni oluşturulacak turizm bölgesinde geçerli olup olmayacağı henüz netleşmedi. Alkol kullanımı ile sinema ve tiyatroların yasaklı olduğu Suudi Arabistan'da, kadınların başlarını ve kollarını kapatmasını zorunlu kılan yasalar bulunuyor.