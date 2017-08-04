Hamile iş arkadaşının karnını tekmeledi!

Şili'nin liman şehirlerinden biri olan Valparaiso'da bir hastanede akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi.

Bir hastanede çalışan sağlık personeli, hamile olan iş arkadaşıyla tartışmaya başladı. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine kadının saçından tutan görevli, onu kapıya çarptı ardından da itti.

Korkusundan hiçbir karşılık veremeyen kadın ise saçlarına adamın elinden kurtarmaya çalıştı. Hamile kadın, yerdeki çantaları alıp gitmek için harekete geçtiğinde ise adam kadının karnına sert bir tekme attı.

Kadını hastanenin güvenlik görevlileri kurtarırken, yaşananlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapılan açıklamada olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı ifade edilirken, Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bakanlığı İl Müdürü Waleska Castillo, kadının avukatını arayarak gerekli psikolojik ve tıbbi yardımı yapabileceklerini aktardığı öğrenildi.

Olayın Savcısi Claudio Uribe ise ülke televizyonu TVN Red Valparaíso'ya yaptığı açıklamada, "Talepler üzerine mahkemeye taleplerimizi dile getirdik" diyerek gerekli önlemlerin Kamu Bakanlığı tarafından alındığını söyledi.

Hamile kadının şikayetçi olduğu da belirtilirken karnındaki bebeğin sağlık durumu hakkında ise herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

