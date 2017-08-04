İran ile İsrail arasında yıllardır süregelen siyasi gerilim, spor alanlarına da yansıdı.

Yunanistan Ligi takımlarından Panionios forması giyen İranlı sporcular Masoud Shojaei and Ehsan Hajsafi'nin geçtiğimiz gün takımlarının İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'le oynadıkları karşılaşmada forma giymeleri ülkede tepki yarattı.

Shojaei ve Hajfasi, Tel Aviv'de oynanan ilk karşılaşmada forma giymeyi reddetmişlerdi.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars, İran Futbol Federasyonu'nun iki sporcuyu güçlü bir şekilde kınadığını duyurdu. Federasyonun iki futbolcuyla ilgili kararı, savunmalarını aldıktan sonra alacağı açıklandı.

Resmi olarak İsrail tanımayan ve düşman olarak gören İran'da sporcular geleneksel olarak İsrailli rakiplerle mücadele etmeyi reddediyor. Bu durum ülkede bir tabu olarak görülüyor ve genelde sporcular hükümet tarafından ödüllendiriliyor.