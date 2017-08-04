İlk resimde, duvara bitişik İsrail gözetleme kulesine sarılırken resmedilen Trump, diğerinde ise duvara "Sana bir kardeş inşa edeceğim" diye seslenir şekilde çizildi.





Söz konusu duvar resimlerinin kim tarafından çizildiği bilinmiyor ancak, tarzının dünyaca ünlü İngiliz sokak sanatçısı Banksy formatında olması ise dikkati çekiyor.





ABD Başkanı Donald Trump, seçim kampanyasında Meksika sınırına "yasa dışı faaliyetleri engellemek" için bir duvar inşa edeceğini ve inşaat masrafını Meksika'ya ödeteceğini vadetmişti.





Trump ile Meksika Cumhurbaşkanı Enrique Pena Nieto arasında 27 Ocak'ta yapılan telefon görüşmesi medyaya sızmıştı. Kayıtlarda, Trump "İsrail'e bak, İsrail'de bir duvar var. Kimse duvarı kabul etmiyor ve işe yaramayacağını söylüyor. Duvar, geçmeye çalışan insanların yüzde 99,9'unu engelliyor." ifadelerini kullanmıştı.





Filistin'de 2000 yılında patlak veren Aksa İntifadası'nın ardından İsrail yönetimi, 2002 yılında güvenlik gerekçesiyle Batı Şeria ile İsrail arasına Ayrım Duvarı inşasına başlamıştı.











