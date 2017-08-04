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ABD'de şüpheli pakete dokunan 10 kişi rahatsızlandı

Kansas'taki vergi dairesine gönderilen şüpheli pakete dokunan 10 çalışanda baş dönmesi ve kusma şikayetleri başladı

04 Ağustos 2017 Cuma, 23:39:17 Güncelleme: 23:42:36 AA

ABD'nin Kansas kentinde vergi dairesine gönderilen şüpheli pakete temas eden 10 çalışanın rahatsızlandığı kaydedildi.

Kansas medyasında yer alan haberlere göre, vergi dairesine gönderilen şüpheli paket çalışanlar tarafından açıldı.

Pakete dokunan 10 çalışanda baş dönmesi ve kusma şikayetleri başladı.

Çalışanlardan en az ikisinin ambulansla hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Yetkililer paketi izole ederek çevrede güvenlik önlemi aldı.

Pakette ne olduğuna ve nereden gönderildiğine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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