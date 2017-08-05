Petrol fiyatlarının düşmesinin ardından turizmde atağa kalkarak kendine yeni gelir kapıları yaratmayı hedefleyen Suudi Arabistan yönetimi, Kızıldeniz'in çevresinde oluşturulacak yeni turizm bölgesinde ülkede uygulanan birçok yasağı esnetmeyi planlıyor.
Gulf Insider'da yer alan habere göre Suudi yönetimi, 2022'de tamamen bitmesi hedeflenen 50 adadan oluşan turizm bölgesinde kadınların bikini giymesine izin verecek.
Yeni turizm bölgesinin 'uluslararası standartlarla benzer yasalarla' yönetileceği açıklanırken, bu hamlenin Suudi hanedanının yeni veliaht prensi Muhammed bin Salman tarafından planlandığı belirtildi. Bilindiği gibi ülkeyi modernleştirmeyi hedefleyen Muhammed bin Salman, 2030 yılına kadar sosyal hayatı kapsayan yeni reformlar yapmak istiyor.
Konuyla ilgili olarak konuşan eski Suudi diplomat Mesud Maalouf, "Bu şüphesiz Prens Muhammed'in 2030 vizyonuyla ilgili. Krallığın kadınlara davranışıyla ilgili negatif algıyı değiştirmek istiyor." ifadelerini kullandı.
Suudi Arabistan'da kadınların kamusal alandaki kıyafetlerini düzenleyen sert yasalar bulunuyor. Yasalara göre kadınlar başlarını ve kollarını tamamen kapatacak kıyafetler giymek zorunda.
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Misafir 33 dakika önce[2/BAKARA-174] Allah’ın indirdiği Kitap’dan bir şeyi gizleyip de onu (elde edeceği dünyalık) birkaç paraya satanlar var ya… İşte onlar, (gizledikleri veya suskunluklarının karşılığında aldıkları ile) karınlarına ateşten başka bir şey doldurmayacaklar. Allah kıyamet günü onlarla konuşmaz, onları temize de çıkarmaz. Onlara acıklı bir azap vardır.00
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Misafir 35 dakika öncepara ile inançlar yer değiştirmiş!00
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Misafir 37 dakika önceŞiiliğin ve vehhabiliğin ne olduğunu bilmeden atıp tutma. Kişilerin, hele bu abd uşaklarının yaptıklarını İslam ile bağdaştıramazsın. Biraz kitap okumayı dene; hikaye değil!00