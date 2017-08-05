Petrol fiyatlarının düşmesinin ardından turizmde atağa kalkarak kendine yeni gelir kapıları yaratmayı hedefleyen Suudi Arabistan yönetimi, Kızıldeniz'in çevresinde oluşturulacak yeni turizm bölgesinde ülkede uygulanan birçok yasağı esnetmeyi planlıyor.

Gulf Insider'da yer alan habere göre Suudi yönetimi, 2022'de tamamen bitmesi hedeflenen 50 adadan oluşan turizm bölgesinde kadınların bikini giymesine izin verecek.

Yeni turizm bölgesinin 'uluslararası standartlarla benzer yasalarla' yönetileceği açıklanırken, bu hamlenin Suudi hanedanının yeni veliaht prensi Muhammed bin Salman tarafından planlandığı belirtildi. Bilindiği gibi ülkeyi modernleştirmeyi hedefleyen Muhammed bin Salman, 2030 yılına kadar sosyal hayatı kapsayan yeni reformlar yapmak istiyor.

Konuyla ilgili olarak konuşan eski Suudi diplomat Mesud Maalouf, "Bu şüphesiz Prens Muhammed'in 2030 vizyonuyla ilgili. Krallığın kadınlara davranışıyla ilgili negatif algıyı değiştirmek istiyor." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan'da kadınların kamusal alandaki kıyafetlerini düzenleyen sert yasalar bulunuyor. Yasalara göre kadınlar başlarını ve kollarını tamamen kapatacak kıyafetler giymek zorunda.