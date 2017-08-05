Florida'daki bir lisede, Jason Meyers isimli öğretmenin, okula devam etmekte olan ve eski olmak üzere en az 8 öğrenciyle cinsel ilişkisinin olduğu ortaya çıktı. İddiada bulunan kişi, okul yönetiminin de bu durumun farkında olduğunu söyledi.

Dosyada, İngilizce ve yaratıcı yazar öğretmeni olan Jason'ın reşit olmayan bir grup kız öğrenciyle kapıyı kilitleyerek odada yalnız kaldığı, bu kızlara Jason'ın kızları denildiği belirtiliyor. Öğretmenin, Lolita kitabını okumaya teşvik ettiği, bir başka öğrenciye erkek arkadaşından ayrılmasını söylediği ve okulda giymesi için kışkırtıcı kıyafetler satın aldığı iddia edildi. 2008 yılında da hakkında kızlarla sınıfta uyuduğuna dair yazılmış bir eposta dava dosyası çin gönderildi. Sapık öğretmen, evinde gözaltına alındı.

Jason Meyers