Almanya ve Hollanda'da market ve depolardan toplatılan milyonlarca yumurtanın, Belçika'ya ihracı da engellendi. Yumurtaların bazılarında yüksek düzeyde zehirli olan fipronil böcek ilacı bulunması nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında, Hollanda'daki 180 çiftlik geçici olarak kapatıldı. Yetkililer olayın ne ölçekte olduğunu araştırıyor.

Avrupa Komisyonu sözcülerinden Anna-Kaisa Itkonen, Brüksel'de basına yaptığı açıklamada, "Yumurtalar durduruldu, zehir bulaşan yumurtaların izi sürülüp marketlerden toplatıldı ve durum kontrol altına alındı" açıklamasında bulundu.

Gıda olarak tüketilen hayvanlarda kullanımı yasak

Tavukların kanında ve yumurtalarında yapılan testlerde, yüksek düzeyde fipronil böcek ilacı tespit edildi. Veterinerlikte pire, bit ve kenelerden kurtulmak için yaygın olarak kullanılan fipronilin, insanlar tarafından gıda olarak tüketilecek hayvanlar üzerinde kullanılması yasak.

Dünya Sağlık Örgütüne göre, uzun süreli ya da yüksek miktarda fipronil tüketimi karaciğer, tiroit bezi ve böbreklere zarar veriyor.

Hollandalı ve Belçikalı çiftçilerin, yasal böcek ilaçlarının etkisini artırmak için içine fipronil karıştırmış olabileceklerinden endişe ediliyor.

"Bir senedir kullanılıyor" iddiası

Hollanda'nın Trouw gazetesi, söz konusu tavukçuluk şirketlerinin İngiltere, Fransa ve Polonya'da da ithalatçılarının olduğunu iddia etti. Volkskrant gazetesi ise, bu yasadışı karışımın bir seneden fazla süredir kullanılmakta olduğunu öne sürdü.

Hollanda gıda güvenlik kurulu NVWA'dan bir yetkili, halihazırda satılmış ve tüketilmiş yumurtaların durumunu bilmediklerini belirterek, "Kontrol etmemiz mümkün değil çünkü o yumurtalar çoktan yendi," dedi.

Almanya Tarım Bakanı Christian Schmidt, bölge ülkelerdeki meslektaşlarıyla "kriz telekonferansı" gerçekleştirdi.

İki Hollandalı süpermarket zinciri ve Alman REWE grubu, yumurtaları marketlerden kaldırdıklarını açıkladı.

Farklı şirket ve çiftçilerden toplam 2,9 milyon yumurtada fipronil bulunduğu tahmin ediliyor.

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