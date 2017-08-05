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DÜNYA

Yüzde 98 oy alan Kagame, Ruanda'da yeniden başkan seçildi!

Ruanda'da gerçekleştirilen seçimlerde, oyların yüzde 98'ini alan mevcut başkan Paul Kagabe yeniden devlet başkanı seçildi

05 Ağustos 2017 Cumartesi, 15:13:42 Güncelleme: 15:31:58 İHA

Ruanda'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde görevdeki Devlet Başkanı Paul Kagame seçimleri kazandı.

Ruanda'da dün yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde Devlet Başkanı Paul Kagame seçimleri kazandığı ve sayılan oyların yüzde 98'inden fazlasını aldığı belirtildi. Oy sayımının tamamlanmasının ardından kesin sonuçlar açıklanacak.

Kagame, parti merkezinde toplanan kalabalığı seslenerek, kendini destekleyen desteklemeyen tüm Ruandalılara birlikte çalışma çağrısı yaptı. Bu zafer Ruandalıların diyen Kagame ülkede başarılı işlerin sürdürüleceğini belirterek ülkeyi dönüşümden geçirme sözü verdi.

Kagame'nin seçimlerdeki rakipleri, Demokratik Yeşiller Partisi'nden Frank Habineza ve bağımsız aday Philippe Mpayimana idi.

Siyasi kariyerine 1990’larda başlayan ve 1994 soykırımının sona erdirilmesinde önemli rol oynayan Kagame, daha sonraki dönemlerde de Ruanda hükümetinde Savunma Bakanlığı ve Devlet Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştu. Soykırımdan sonra etnik topluluklar arasında uzlaşma sağlayan Kagame, 2015te üçüncü kez devlet başkanlığına aday olmasını sağlayan referandumda yüzde 98 "evet" oyu almıştı. (AA)

 

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