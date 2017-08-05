ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
DÜNYA

Neymar çılgınlığı sürüyor: 222 milyon euroyla yapabileceğiniz 10 şey!

05 Ağustos 2017 Cumartesi, 17:09:53 HABERTURK.COM

  • 1 Neymar çılgınlığı sürüyor: 222 milyon euroyla yapabileceğiniz 10 şey!
    1 | 14

    Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint Germain'in 222 milyon euroluk rekor bonservis bedelini ödeyerek kadrosuna kattığı Neymar transferi konuşulmaya devam ediyor.

  • 2 Neymar çılgınlığı sürüyor: 222 milyon euroyla yapabileceğiniz 10 şey!
    2 | 14

    Katar sermayesi tarafından yönetilen Fransız ekibinin bu hamlesi bazılarınca kulübü büyütmeye yönelik bir adım olarak görülürken, kimileri bunun Katar tarafından bir süredir kriz yaşadığı Suudi Arabistan öncülüğündeki bloğa mesaj olduğunu savunuyor.

  • 3 Neymar çılgınlığı sürüyor: 222 milyon euroyla yapabileceğiniz 10 şey!
    3 | 14

    Yüzyılın transferi olarak adlandırılan transferle ilgili herkesin üzerinde uzlaşıya vardığı görüş ise, 222 milyon euronun bir futbolcu transferi için dudak uçuklatıcı bir rakam olduğu yönünde.

    • HABERİN DEVAMI
  • 4 Neymar çılgınlığı sürüyor: 222 milyon euroyla yapabileceğiniz 10 şey!
    4 | 14

    Katar merkezli medya kuruluşu Al Jazeera de, 222 milyon euroluk bonservis ücretini dudak uçuklatıcı bulmuş olacak ki, konuyla ilgili olarak benzerlerine yılbaşında yapılan piyango çekilişlerinde sık sık rastladığımız bir derleme hazırlamış; 222 milyon euroyla neler yapabilirsiniz?

  • 5 Neymar çılgınlığı sürüyor: 222 milyon euroyla yapabileceğiniz 10 şey!
    5 | 14

    1. Londra'nın en pahalı ilçesinde 137 daire alabilirsiniz

    Gençler arasında ev sahibi olamama probleminin hızla büyüdüğü Londra'da, Neymar'ın bonservisiyle tam 137 daire sahibi olabilirsiniz.

    Hem de şehrin en pahalı bölgesi olan ve bir dairenin ortalama 1.91 milyon dolara alıcı bulduğu Kensington'da...

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000