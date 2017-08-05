Neymar çılgınlığı sürüyor: 222 milyon euroyla yapabileceğiniz 10 şey!

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5. Bill Clinton'ı 42 gün boyunca konuşturabilirsiniz

Wall Street Journal'a göre, eski ABD Başkanı Bill Clinton 2014 yaptığı ve 1 saatten az süren bir konuşma için 260 bin dolar kazanmıştı.

Neymar için harcayacağınız 222 milyon euroyu masaya koyun ve Clinton sizin için tam 42 gün boyunca konuşsun...