Neymar çılgınlığı sürüyor: 222 milyon euroyla yapabileceğiniz 10 şey!
05 Ağustos 2017 Cumartesi, 17:09:53 | Güncelleme: 17:17:41
HABERTURK.COM
1
1|14
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint Germain'in 222 milyon euroluk rekor bonservis bedelini ödeyerek kadrosuna kattığı Neymar transferi konuşulmaya devam ediyor.
2
2|14
Katar sermayesi tarafından yönetilen Fransız ekibinin bu hamlesi bazılarınca kulübü büyütmeye yönelik bir adım olarak görülürken, kimileri bunun Katar tarafından bir süredir kriz yaşadığı Suudi Arabistan öncülüğündeki bloğa mesaj olduğunu savunuyor.
3
3|14
Yüzyılın transferi olarak adlandırılan transferle ilgili herkesin üzerinde uzlaşıya vardığı görüş ise, 222 milyon euronun bir futbolcu transferi için dudak uçuklatıcı bir rakam olduğu yönünde.
HABERİN DEVAMI
4
4|14
Katar merkezli medya kuruluşu Al Jazeera de, 222 milyon euroluk bonservis ücretini dudak uçuklatıcı bulmuş olacak ki, konuyla ilgili olarak benzerlerine yılbaşında yapılan piyango çekilişlerinde sık sık rastladığımız bir derleme hazırlamış; 222 milyon euroyla neler yapabilirsiniz?
5
5|14
1. Londra'nın en pahalı ilçesinde 137 daire alabilirsiniz
Gençler arasında ev sahibi olamama probleminin hızla büyüdüğü Londra'da, Neymar'ın bonservisiyle tam 137 daire sahibi olabilirsiniz.
Hem de şehrin en pahalı bölgesi olan ve bir dairenin ortalama 1.91 milyon dolara alıcı bulduğu Kensington'da...
6
6|14
2. MIT'de 1004 öğrenciye 4 yıllık eğitim
Dünyanın en prestijli eğitim kurumlarından biri olan MIT'de (The Massachusetts Institute of Technology) yıllık eğitim ve yaşam masrafları 65 bin dolara mal oluyor.
Neymar için ödenen 222 milyon euro, 1004 MIT öğrencisinin 4 yıllık masraflarını karşılayabilir.
HABERİN DEVAMI
7
7|14
3. Bir adet Boeing 787 Dreamliner
Bir adet yolcu uçağınız olsun istemez misiniz? Neymar'a ödenen bonservisle Boeing 787 Dreamliner'ın sahibi olabilirsiniz...
8
8|14
4. 1.15 milyon Hintli ilkokul öğrencisini bir yıllığına okutabilirsiniz
8.4 milyon çocuğun okula gidemediği Hindistan'da, bu çocuklardan 1.15 milyonunu, 222 milyon euroyla 1 yıllığına okutabilirsiniz.
Ülkede bir ilkokul öğrencisinin bir yıllık eğitim masrafı 229 dolar olarak hesaplanıyor.
9
9|14
5. Bill Clinton'ı 42 gün boyunca konuşturabilirsiniz
Wall Street Journal'a göre, eski ABD Başkanı Bill Clinton 2014 yaptığı ve 1 saatten az süren bir konuşma için 260 bin dolar kazanmıştı.
Neymar için harcayacağınız 222 milyon euroyu masaya koyun ve Clinton sizin için tam 42 gün boyunca konuşsun...
HABERİN DEVAMI
10
10|14
6. ABD ordusunu 3.5 saatlik masrafını karşılayın
ABD ordusuna 2018'de ayrılan bütçenin 639.1 milyar dolar olması planlanıyor.
Neymar için ödenen rakam bunun yanında devede kulak kalsa da, ABD ordusunun tüm masraflarını 222 milyon euroyla 3.5 saatliğine karşılayabilirsiniz.
11
11|14
7. Altı Yunan adası satın alabilirsiniz
5400 dönümlük Yunan adası Dulichium, geçtiğimiz günlerde 44 milyon dolara satıldı.
Havalar da bu kadar sıcakken, Neymar yerine 6 Yunan adası birden satın alarak güzel bir yaz geçirebilirsiniz.
12
12|14
8. Küresel yolsuzlukta kaybolan toplam paranın yüzde 0.013'ini karşılayın
Askeri harcamalar gibi yolsuzluk rakamları da Neymar transferini gölgede bırakacak cinsten.
Neymar'a ödenen 222 milyon euro, küresel yolsuzluk rakamlarının sadece yüzde 0.013'üne denk geliyor. IMF rakamlarına göre, her yıl dünyada 1.5-2 trilyon dolar yolsuzlukla kayboluyor.
HABERİN DEVAMI
13
13|14
9. Türkiye'de bir mülteci kampının 11 yıllık masraflarını karşılayın
Kilis Öncüpınar'daki mülteci kampı, Suriye'deki vahşi savaştan kaçan 14 bin kişiyi misafir ediyor.
Neymar'a ödenen 222 milyon euroyla, aylık masrafı 2 milyon dolar olan kampın 11 yıllık masraflarını karşılayabilirsiniz.
14
14|14
10. Messi'nin sadece dörtte üçünü alabilirsiniz
Neymar'a ödenen bonservisle yapamayacağınız şeylerden biri de Messi'yi kadronuza katmak.
Zira Arjantinli yıldızın serbest kalma bedeli tam 300 milyon euro.