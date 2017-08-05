İran'da ikinci kez Cumhurbaşkanı seçilen Hasan Ruhani yemin etti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin yemin töreni İslami Şura Meclisi'nde gerçekleşti. İran devlet televizyonundan canlı yayınlanan törene milletvekilleri ve üst düzey politikacılar katıldı.

Görevi 2 gün önce onaylanan Ruhani, İran Anayasası'nın 121. Maddesine göre Kur'an-ı Kerim karşısında yemin ederek görevine başladı. Tören İran Ulusal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ruhani, yemin metnini okuyup ant içti.

Yeminin ardından resmi olarak 12. Cumhurbaşkanı olan Ruhani açıklamalarda bulundu. Ruhani konuşmasında, halk tarafından seçilen siyasetçinin verdiği vaatlerini yerine getirmesi ve cumhurbaşkanının tüm halkın haklarına sadık kalması gerektiğini açıkladı.