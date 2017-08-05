Alman bakandan AB'ye Türkiye mektubu!

Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in, Avrupa Birliği yetkililerine mektup yazarak, Türkiye'ye yönelik önlemlerin sertleştirilmesini istediği ortaya çıktı. Spiegel Dergisi'nin haberine göre, Sigmar Gabriel, 24 Temmuz tarihinde AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn'a yönelik bir mektup kaleme aldı.

Mektubunda, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın politikaları, Avrupa değerleriyle açık bir şekilde tezat oluşturuyor ve ciddi bir yanıtı gerektiriyor" ifadelerini kullanan Sigmar Gabriel, ilişkilerin düzeltilmesine yönelik çabaların ise, Ankara'nın agresif politikaları sonucu boşa çıktığına vurgu yapıyor.

Türkiye'nin üyeliğe hazırlanmasına yönelik öngörülen mali yardımların kısılması çağrısı yapan Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, yardımların daha çok demokrasi ve hukuk devleti alanlarıyla sınırlanmasını ve yardımların hükümetten çok Türkiye'deki sivil toplumun yararına dönük olarak verilmesini istiyor.

Sigmar Gabriel'in mektubunda ayrıca, Avrupa Yatırım Bankası'nın 'desteklenecek projeler konusunda kısıtlayıcı' ve 'temel çizginin yeni işlere girişilmemesi' yönünde olmasını önerdiği belirtiliyor.

Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, insan hakları savunucusu ve aktivist Peter Steudtner'in Büyükada'da gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından tatilini yarıda keserek, Berlin'de 20 Temmuz tarihinde Türkiye politikasında bir dizi değişiklik yapılacağını açıklamıştı. Sigmar Gabriel, tüm Alman vatandaşlarına yönelik seyahat uyarısında bulunmuş, ilaveten Almanya'nın yatırım kredileri ve ekonomik yatırımların desteklenmesi konusunu gözden geçireceğini duyurmuştu.

Alman bakan, Türkiye'ye yönelik değerlendirilecek bir başka konunun ise AB'nin üyelik konusunda Türkiye yaptığı yardımlar olduğuna dikkat çekerek, AB yetkilileri ve ilgili ülkelerle temaslar yapacaklarını açıklamıştı.