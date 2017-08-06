Venezuela'nın kuzey batısında Valencia kentindeki bir askeri üste Devlet Başkan Nicolas Maduro'ya karşı ayaklanma meydana geldi.

Kendilerine "41'nci Tugay" adını veren bir grup asker tarafından gerçekleşen ayaklanmada askerler internet üzerinden de bir video yayınladı.

Video'da, "bu bir darbe değil, bu anayasal düzeni sağlamak için yapılan sivil bir hareket" ifadelerini kullanan askerler, hükümetin sosyal medya kanalıyla yaptığı açıklamaya göre tutuklandı.

Hükümet kanadı tarafından "terör saldırısı" olarak nitelenen saldırıyla ilgili görgü tanıkları gece boyu bölgeden silah sesleri duyulduğunu belirtti.

Venezuela'da Maduro hükümetine karşı nisan başından bu yana devam eden protestolarda en az 115 kişi yaşamını yitirmiş, bin 500 kişi yaralanmış, 500'den fazla protestocu ve hükümet karşıtı tutuklanmıştı.

Maduro yönetimi, muhalefetin, aşırı sağcı radikaller ve suç çetelerinin iş birliği içinde şiddeti körüklediğini savunurken, muhalefet de ölümlerden orantısız güç kullanan güvenlik kuvvetlerini ve hükümet yanlısı milisleri sorumlu tutuyor.