Filipinler'in başkenti Manila'daki Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Zirvesi'ne katılan üye ülke dışişleri bakanları, Kuzey Kore'ye Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarından kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmesi çağrısında bulundu.

ASEAN üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, bugün yayımlanan 46 sayfalık ortak bildiride, Kuzey Kore'nin önceki nükleer ve balistik füze denemelerine ek olarak 4 ve 28 Temmuz'da yaptığı kıtalar arası balistik füze denemeleri dahil Kore Yarımadası'nda artan tansiyona ilişkin derin kaygılarını ifade etmeye devam ettiklerini bildirdi.

Bu gelişmelerin, tüm bölgede ve ötesinde barış ve istikrarı ciddi şekilde tehdit ettiği vurgulanan bildiride, Kuzey Kore'den, tüm ilgili BMGK kararlarından kaynaklanan yükümlülüklerini tam ve derhal yerine getirmesi istendi.

Kore Yarımadası'nı barışçıl yollarla nükleer silahlardan arındırma konusundaki desteğini yineleyen bakanlar, Kuzey Kore'ye, tansiyonu düşürmek ve barış ve istikrara elverişli koşullar yaratmak için diyaloğun yeniden başlatılması çağrısında bulundu.

Bakanlar, bildiride Kore Yarımadası'nda kalıcı barış sağlamaya yönelik olarak Koreler arasındaki ilişkileri geliştirmek için girişimlerine destek verdiklerini ifade etti.

Birliğe üye ülke dışişleri bakanlarının dün yaptıkları toplantının ardından yayınlanması beklenen ortak bildiri, Kuzey Kore ve Güney Çin Denizi konularında yaşanan görüş ayrılıkları nedeniyle ertelenmişti.

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