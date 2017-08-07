İsrail, Katar merkezli El Cezire televizyon yayınlarını durdurmayı planlıyor. Katar merkezli kuruluşun 4 Arap ülkesiyle yakından ilgilendiği belirtildi. Ancak, atılacak adımlar için hukuki adımlar gerektiğinden, bu hemen mümkün gibi görünmüyor.

Bakan Kara, İsrail kanallarının objektif yayın yapacağını söyledi. Ayrıca, Güvenlik Bakanı Gilad Erdan'a da yayın kuruluşunun kapatılması içi gücünü kullanması yönünde çağrıda bulundu, ancak Erdan'ın sözcüsü Daniel Bar, "Bakanlık bunun adresi değil, polisi denesin." dedi. Hükümet yetkilileri ise, ülkede özgür yayın yapma konusunda sıkıntı olmadığını, Muhalefet seslerinin çeşitliliğinin var olduğunu, demokratik ülkelerde bunun mümkün olmadığını belirtti. Kara ise, El Cezire'nin Arap ülkelerini kıştırtan, terör örgütlerini destekleyen yayın yaptığını savundu.