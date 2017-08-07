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Tahran'da Suriye zirvesi!
DÜNYA

Tahran'da Suriye zirvesi!

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 10:34:15 Güncelleme: 10:38:46 HABERTURK.COM

Türk, Rus ve İranlı yetkililer 8-9 Ağustos'ta Tahran'da Suriye için bir araya gelecek.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, İran, Rusya ve Türkiye’nin Suriye konulu üçlü zirvesinin tarihini açıkladı.

ASEAN oturumuna katılmak üzere Filipinler’in başkentinde bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, İran, Rusya ve Türkiye’nin askeri yetkilileri 8 ve 9 Ağustos’ta İran’ın başkenti Tahran’da Suriye hakkında görüşeceklerini belirtti.

Bundan önce Rusya’nın Tahran Büyükelçiliği de bu oturumun Tahran’da düzenleneceğini açıklamış, ama kesin tarihini belirtmemişti.

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