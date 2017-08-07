NASA'nın geçtiğimiz günlerde, gezegeni uzaylılardan korumak için yayınladığı 'Gezegen Koruyucusu' ilanına, 9 yaşındaki bir çocuk başvurdu. Jack Davis, NASA'ya; "9yaşında olabilirim ama bu iş için uygun olduğumu düşünüyorum. Bunun sebeplerinden

biri, kız kardeşimin benim uzaylı olduğumu söylemesi. Ayrıca, uzay ve uzaylılarla ilgili bütün filmleri izledim." yazarak NASA'ya mektup yolladı. Ayrıca video oyunlarında iyi olduğunu, Men in Black filmini izlemeyi, uzaylılar hakkındaki bilgisini geliştirmek istediğini ekledi. "Daha çok gencim, uzaylılar gibi düşünmeyi öğrenebilirim." dedi.

NASA'nın Gezegen Bilim Yöneticisi Jim Green ise küçük çocuğa bir cevap yolladı: "Galaksi Gardiyanı olduğunu ve Gezegenin Koruyucu memuru olmak istediğini duydum. Bu harika! Gezegenin Koruyucusu ilanımız gerçekten havalı ve çok önemli bir iş. Ay'dan, gezegenlerden ve Mars'tan aldığımız örnekleri geri gönderirken, dünyayı küçük mikroplardan korumakla ilgili..." dedi. Green'in teklifi resmi bir teklif olmamakla birlikte, gelecekte bir gün Davis'in de NASA için çalışabileceğini söyledi. "Her zaman bize yardımcı olacak geleceğin zeki bilim insanları ve mühendisleri arıyoruz, bu yüzden çok sıkı çalışmanı ve okulda başarılı olmanı umuyorum. Bir gün seni NASA'da göreceğimizi umuyoruz."