Kudüs'te yaşanan Mescid-i Aksa gerilimi henüz geride kalmışken, Jerusalem Post gazetesi flaş bir iddia ortaya attı. Jerusalem Post, üst düzey Filistinli kaynaklara dayandırdığı haberinde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın İsrail tarafından Ramallah'ta tutulduğu iddia edildi.

'İsrail, Abbas'ı Ramallah'ta mahkum etti' başlığıyla verilen haberde, İsrail'in Harem-i Şerif'te tansiyonu düşürmediği için Mahmud Abbas'ın şehirden ayrılışına izin vermedi öne sürüldü.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nde yapılan açıklamada ise, "Tüm suçlamalar gerçek dışı." ifadelerine yer verildi.

Filistinli kaynaklar, Abbas'ın Ramallah'tan çıkışına izin verilmemesinin Mescid-i Aksa geriliminden dolayı İsrail hükümetinin Abbas'a karşı uyguladığı bir yaptırım olduğunu söyledi. Haberde, Mescid-i Aksa krizi sırasında Arap devletlerinin liderleriyle görüşmek isteyen Abbas'a İsrail tarafından çıkış izni verilmediği ancak Abbas'ın yardımcılarına izin verildiği belirtildi.

Ürdün Kralı Abdullah'ın Ramallah'a gelmesinin ardından, Filistin yönetiminin Abbas'ın hareketlerinin sınırlandırılması konusunu çözüme kavuşturma konusunda umutlu oldukları ifade edildi. Kral Abdullah ile Mahmud Abbas'ın yaptıkları 3.5 saatlik görüşmede bu konuyu da masaya yatırdıkları belirtildi.

Kudüs'ün yaklaşık 20 kilometre kuzeyinde bulunan Ramallah kenti, Filistin yönetiminin merkezi konumunda bulunuyor.