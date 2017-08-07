Güneybatı Almanya'nın Markgröningen kentinde evsiz ve mültecilerin kaldığı sığınma evinde sabaha karşı yangın çıktı.

Şiddetli bir patlama sesi duyulan olayda, evin mutfak bölümünde yangın çıktığı belirtildi. Çıkan yangında iki kişinin öldüğü üç kişinin yaralandığı belirtildi.

Hayatını kaybedenlerin 54 yaşında bir kadın ve 56 yaşında bir erkek olduğu belirtilirken üç kişi de yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların durumu ciddiyetini korurken polis yangının çıkış nedenini araştırıyor.