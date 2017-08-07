Çin'in güneyinde 8 kilogram ağırlığında dev mantar bulundu.

Şinhua ajansının haberinde, ülkenin güneyindeki Yünnan eyaletinin Pu'ır kentindeki Sun-River National Park'ta rastlanan mantarın gövde çevresinin 180 santimetre, ağırlığının da 8 kilogram olduğu belirtildi.

Park çalışanları, kahverengi mantarın, tropikal ve subtropikal iklimin geçiş bölgesindeki parkta ağaç yaprakları arasında kaldığını ve keşfedildikten sonra bölge halkı ve turistlerin yoğun ilgisini çektiğini bildirdi.

Uzmanlar bölge sakinlerince "mantarların kralı" olarak adlandırılan dev mantarın zehirli olduğuna dikkati çekti.

Bunun bölgede bugüne kadar doğal yollarla yetişen en büyük mantar olduğu kaydedildi.

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