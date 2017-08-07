ABD'nin Alaska eyaletindeki Bogoslof Yanardağı'nda patlama meydana geldi.

Alaska Yanardağ Gözlemevi, eyaletin güneybatısındaki Bogoslof Yanardağı'nın hava trafiğini etkileyecek şekilde kül püskürttüğünü açıkladı.

Bölgeden geçen bir uçağın pilotu da yanardağın püskürttüğü küllerin 9 bin 750 metreyi bulduğunu kaydetti.

Yanardağın kül ve gaz püskürtmeye devam ettiği belirtilirken rüzgarların kül bulutlarını güney yönünde taşıdığı bu nedenle yerleşim yerlerine zarar vermesinin beklenmediği ifade edildi.

Yanardağın püskürttüğü kül, özellikle Kuzey Amerika ve Asya arasında sefer yapan uçakların motorlarına büyük hasar veriyor.

Bogoslof Yanardağı