ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
İspanya Hamza Yalçın
DÜNYA

Türkiye'nin aradığı Hamza Yalçın, İspanya'da yakalandı

Türkiye'nin Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) aracılığıyla aradığı Hamza Yalçın İspanya'da yakalandı

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 23:35:02 Güncelleme: 23:49:43

İsveç'in Expressen gazetesi, İsveç'te yaşayan 59 yaşındaki Yalçın'ın, İspanya'nın Barselona kentinde tutuklandığını duyurdu.
İsveç Dışişleri Bakanlığı basın departmanından Gunnar Vrang haberi doğrularken konuyla ilgili İspanya'dan bilgi istediklerini dile getirdi.

İsveç ve Türk vatandaşlığı bulunan Yalçın, 30 yıldır İsveç'te ikamet ediyordu. Yalçın, Türkiye'nin talebi üzerine, terör suçlamasıyla Interpol'ün arananlar listesinde yer alıyordu.

Nisan ayında, Türkiye'deki bir dergide yayımlanan makalesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği suçlamasıyla dava açılan Yalçın hakkında, yine aynı dergideki makalelerinde terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla 2 ayrı dava bulunuyor.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER