İtalya'nın kuzeyini esir alan aşırı yağışlar ve fırtına, 4 kişinin ölümüne yol açtı.

DHA'nın haberine göre; İtalya'yı geçen hafta etkisi altına alan ve "Lucifer (Şeytan)" olarak anılan mevsim normallerinin üzerindeki aşırı sıcaklar, hafta sonu itibariyle ülkenin kuzeyinde yerini aşırı yağışlara ve şiddetli fırtınaya bıraktı.

Birçok ilde büyük maddi hasara da yol açan hava şartları nedeniyle 4 kişi yaşamını yitirdi. Pordenone kentinde kamp kuran bir Belçikalı erkek, yıkılan bir ağacın altında kalarak can verdi. Belluno şehrinde de bir kişi devrilen ağacın altında kalırken, aynı bölgede bir diğer kişi yıldırım çarpması sonucu, bir kişi de aracıyla sel sularına kapılarak yaşamını yitirdi.