Suriye'de Beşşar Esed güçlerinin, başkent Şam'da "çatışmasızlık bölgeleri" içinde yer alan Doğu Guta bölgesindeki Ayn Terma beldesine düzenlediği kara ve hava saldırılarında 2 sivilin öldüğü, 8 sivilin yaralandığı bildirildi.

Muhaliflerin kontrolünde bulunan Ayn Terma'daki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) yetkililerinden Mahmud Ethem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rejime ait savaş uçaklarının beldeye 6 hava saldırısı düzenlediğini, ayrıca yerden ateşlenen 20 füzenin isabet ettiğini söyledi.

Saldırılarda 2 sivilin yaşamını yitirdiğini, 8 sivilin yaralandığını belirten Ethem, "Füzelerin düştüğü yerleşim yerlerinde yangın çıktı. Yangınlar sivil savunma ekiplerince söndürüldü. Saldırılarda bazı evler yıkılırken çok sayıda evde de hasar meydana geldi." dedi.

Ethem, yaralıların beldeye en yakın Cobar Mahallesi'ndeki Cobar Tıp Merkezi'nde tedavi altına alındığı bilgisini vererek, bazı yaralıların durumunun ağır olduğunu dile getirdi.

Rejim güçlerinin dün Ayn Terma beldesine düzenlediği saldırılarda biri çocuk 2 sivil ölmüş, 20 kişi yaralanmıştı.

Şam'ın doğusunda, Cobar Mahallesi ile Ayn Terma ve Zemelka beldelerinin de içinde olduğu Doğu Guta bölgesi, 5 yıldır rejimin kuşatması altında bulunuyor.

Rejim, Doğu Guta'nın güneydoğusunda yarımada şeklindeki Cobar'ı, güneybatısındaki Ayn Terma ve Zemelka'dan kopararak tek başına kuşatmayı hedefliyor. Böylece rejimin yaklaşık 2 aydır yoğun şekilde saldırdığı Doğu Guta'daki kuşatma da daralmış olacak.

Doğu Guta, Türkiye, Rusya ve İran'ın 3-4 Mayıs'taki Astana toplantısında belirlediği 4 çatışmasızlık bölgesi içinde yer alıyor.