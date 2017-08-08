Ülkede bulunan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte ile bir araya geldi.

Yerel basındaki haberlere göre Duterte, görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, ABD yönetiminin Kuzey Kore'nin nükleer programından rahatsızlık duyduğunu bildiklerini belirterek, "Ben sizin Güney Doğu Asya'daki mütevazı dostunuzum." dedi.

Görüşmeden önce insan hakları konusunun ele alınıp alınmayacağı sorularını cevapsız bırakan Duterte, basın toplantısında bu konuda gelen bir soru üzerine "İnsan hakları mı, canı cehenneme!" değerlendirmesinde bulundu.

Duterte sözlerini, "Polis ve askerler benim sorumluluğumda öldü. Marawi'de şu anda devam eden çatışmalara uyuşturucudan başka ne sebep oldu? Bu nedenle insan haklarını karıştırmayın." şeklinde sürdürdü.

Duterte'nin Tillerson'un yanı sıra Avustralya Dışişleri Bakanı Julie Bishop, Şili, Kolombiya, Hindistan ve Avusturya'nın temsilcileri ile görüştüğü kaydedildi.

Tillerson, görüşmeden önce yaptığı açıklamada ülkesinin Filipinler'e, Marawi'yi kuşatan Maute militanlarıyla mücadele için eğitim, keşif ve istihbarat desteği verdiğini söylemişti.

Filipinler'in "daha önce hiç kimsenin baş etmek zorunda kalmadığı bir yolla savaşan düşmana" karşı mücadelesine destek olacaklarını kaydeden Tillerson, "Durumu kontrol altına almaya başladıklarını düşünüyoruz." demişti.

Filipinler Devlet Başkanı Duterte'nin binlerce şüphelinin öldürülmesine yol açan uyuşturucuyla mücadelesini eleştiren insan hakları gruplarının, ABD Başkanı Donald Trump'ın da Duterte ile sıkı bağlar kurma istekliliğini eleştirmesine atıfta bulunan Tillerson, ABD'nin Filipinler'in militanlarla mücadelesine yardımında herhangi bir çelişki olmadığını dile getirmişti.

Bu arada Filipinler Devlet Başkanlığı Sözcüsü Ernesto Abella da yaptığı açıklamada, görüşmede, insan hakları, küresel terörizm tehdidi, ekonomik iş birlikleri, Maravi'nin güvenliği gibi konuların masaya yatırılacağını, insan haklarıyla ilgili endişeler varsa veya olursa bunlara değinmekten memnuniyet duyacaklarını, yabancı hükümetlerle özellikle Batı demokrasileri ile yapılan görüşmelerde ve kurulan bağlarda bu konunun her zaman gündemlerinde olduğuna dikkati çekmişti.

Filipinler ordusu, 23 Mayıs'ta Mindanao'nun Marawi kentinde, Washington yönetiminin, başına 5 milyon dolar ödül koyduğu İsnilon Hapilon'a operasyon düzenlemiş, çıkan çatışmalarda DEAŞ ile bağlantılı Maute örgütü militanları Marawi'yi kuşatmıştı.

Duterte, 23 Mayıs'ta Marawi'de "kalkışma olduğu" gerekçesiyle anayasanın kendisine verdiği yetkiye dayanarak eyalette 60 günlük sıkıyönetim ilan etmişti.

Marawi'de iki aydan uzun süredir devam eden çatışmalar ve operasyonlarda 491 militanın öldürüldüğü, 114 asker ve 45 sivilin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Ülkede adam kaçırma ve bombalı saldırı eylemleri düzenleyen Abdullah-Ömer Maute kardeşler tarafından 2012'de kurulan Maute örgütü, Nisan 2015'te terör örgütü DEAŞ'a bağlılığını ilan etmişti.

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