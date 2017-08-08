İtalya'da uzun süredir devam eden "tiramisu savaşı"na Bakanlık el koydu.

Corriera Della Sera'nın haberine göre İtalya Tarım, Gıda ve Ormancılık Politikaları Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada tiramisu, Friuli Venezia Giulia'nın geleneksel pasta ürünleri kategorisinde yer aldı.

Daha önce Veneto bölgesinin geleneksel tatlısı olarak kabul edilen tiramisunun Bakanlık tarafından 29 Temmuz günü yayınlanan resmi gazetede Friuli Venezia Giulia'nın geleneksel pasta ürünleri kategorisinde yer alması üzerine Veneto Bölge Başkanı Luca Zaia açıklama yaptı. "Bakanlığın resmi gazetede yayınladığı karar karşısında şaşkına dönmüş haldeyim" şeklinde konuşan Luca Zaia, bu durumu kabul etmelerinin mümkün olmadığını ve "gastronomik savaş" başlatacaklarını belirtti.

Tiramisunun komşu bölgenin değil, kendilerine özgü bir tatlı olarak dünyaya yayıldığını söyleyen Zaia, tiramisunun bölgelerinde yer alan Treviso kentinde ortaya çıktığını söyledi.

Tiramisunun 1950'lerden bu yana Treviso'da yapıldığını belirten Zaia, "Veneto'da yaşayan 5 milyon kişinin tiramisu ile tanınıyor olmasını ve tiramisunun her yerde yeniyor olmasının yeterince önemsenmediğini düşündüğünü" söyledi.