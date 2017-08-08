Polonya'dan Almanya'ya talep

Polonya, Almanya'dan 2. Dünya Savaşı'nda yaşananlara karşılık 350 milyar Dolar talepte bulunuyor: "Vatandaşlarımızı

yaktılar."



Birleşmiş Milletler'de olduğu gibi, Polonyalılara karşı 7. maddenin tehdit oluşturduğu (sözde nükleer seçeneği), Berlin ve Varşova'nın arasındaki ilişkiyi kaynama noktasına getirdi. Olağandışı önlemler alınırsa, ulus, sağın oylarını kaybedebilir.

Polonya Hükümeti'nin bir kısmında, Almanya'yı Polonya'ya 2. Dünya Savaşı'ndaki izleri silmek için 1.5 trilyon (350 milyar Avro) ödemesi yönünde sesler yükseliyor.

Kukiz hükümeti karşıtı grubun üyesi Marek Jakubiak, "Fakir bir ülke olmamız, bizim aptal olmamızdan kaynaklanmıyor. Almanlar, vatandaşlarımızı yaktı. Bu bize 50 yıl kaybettirdi. Almanlarla savaş istemiyorum, kötü ilişkiler istemiyorum. Almanlar, Polonyalılar'a verdikleri zarar için ödeme yapmak zorunda. Sonra sıradan iki ortak gibi konuşacağız."

1939'dan 1945'e kadar Hitler Nazisi tarafından yaklaşık 6 milyon Polonyalı hayatını kaybetmişti.

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