İrlandalı şarkıcı Sinead O'Connor, Facebook hesabına 12 dakikalık bir video yükleyerek New Jersey'deki bir motelde yaşadığını ve intihar girişiminde bulunduğunu söyledi.

İndependent'ın haberine göre, iki yıldır intihar etmek istediğini söyleyen O'Connor'a on yıl önce bipolar teşhisi konuldu.

13 yaşındaki oğlunun velayetini kaybetmesinden sonra yalnız kaldığını anlatan 50 yaşındaki şarkıcı, kendisini çok yalnız hissettiğini ve hayatında hiç kimse olmadığını söyledi.

Her gün hayatta kalmak için savaştığını söyleyen O'Connor, "Psikiyatristim, dünyanın en büyük kahramanı." şeklinde konuştu.

1990 yılında "Nothing Compares 2U" şarkısıyla büyük bir şöhrete sahip olan O'Connor, "Ben mücadele ediyorum ve savaşıyorum. Milyonlarca insan gibi savaşıyorum." dedi.

En küçük çocuğunun da velayetini kaybettikten sonra mahkeme heyetini de intihar etmekle tehdit eden O'Connor, elinde sadece "ölü bir şöhret"in kaldığını söyledi.

50 yaşındaki Sinead O'Connor, geçtiğimiz yılın Mayıs ayında bisiklet turuna çıkmış bir süre ortadan kaybolmuş, polis uyuşturucu bağımlılığı olduğu bilinen ve intihar etme eğilimi bulunduğu için yoğun uğraşlar sonucunda şarkıcıyı Chicago'daki bir otelde bulunmuştu.