Daha önce de bir ay boyunca sokaklarda evsiz gibi yaşayıp yardıma muhtaç kişiler için para toplayan ve Södertelje belediyesinin son zamanlarda fenomeni haline gelen Moshe Küçükkaya, son projesiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Bir tabut içerisinde iki gün kalarak bir yandan yaşadığı klostrofobik sorununu çözmeye çalışırken, diğer yandan da toplanan para ile Södertelje'de yalnız yaşayan yaşlılar için parti düzenlemeyi amaçladı. 2.5 ton toprak üzerinden verilen hava ile donatılmış, gömülü olduğu tabuttan çıkarılan Küçükkaya, iki gün boyunca uyanık kalarak sadece su içti.

“ÖLMÜŞ OLMAYI TERCİH EDERİM”

Yaşayanların dünyasına geri döndükten sonra konuşan Moshe Küçükkaya "Bir dahaki sefere tabuta girdiğimde ölmüş olmayı tercih ederim" dedi. Küçükkaya gömülü olduğu süre içinde cep telefonu ile sorulan soruları da yanıtladı. Toprak altından çıkarılmadan iki saat önce klostrofobisini yenip yenmediği sorusunu ise "Yukarı çıkınca hemen klostrofobiden kurtulacakmışım gibi olmayacak sanırım. Şimdi bir kaç gün zor geçecek bir iyileşme süreci başlayacak. Belki bir kaç gün bu deney rüyalarıma girecek" diye konuştu.