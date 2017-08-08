Hollanda'nın Utrecht şehrinde, bisiklet kullananlar şehrin altında 12.500 özel park yerine kavuşacak.

Hollanda'da en çok tercih edilen araçlardan birinin bisiklet olduğu bilinen bir gerçek. Kayıtlar, sürücülerin işlerine gidebilmek için

yaklaşık 7.5 km'lik yolu bisikletleriyle gittiğini, metrolara bu şekilde ulaştığını söylüyor.

Dünyanın en büyük bisiklet park yerinde, şu an için 6 bin bisiklet için yer varken, gelecek yıl da 6.500 bisiklet için yer yaratılacak.

John Lennon'un dediği gibi "Hayat, sen planlar yaparken başına gelenlerdir." "Siyasiler kararlar alıyor, binalar inşa ediliyor, insanların çoğu da bisikler sürüyor." diyor Hollanda Bisikletçiler Federasyonu Birliği sözcüsü Martjin van Es. "Hollanda'da yer yıl bu sayı artıyor. Hollandalı vatandaşlarla konuşuyorum, çoğu altyapı gelişmelerinden söz ediyor, ama aynı zamanda yaşayanlardaki rakamlar da artıyor. Ben de Utrechtliyim. İnsanlar şehrin 1989'dan beri sürekli yenilendiğini söylüyor. Altyapı yeterince değişmedi. 1980'lerde inşa edildiği dönemden beri, daha fazla sayıda bisiklet kullanıcısı var."

Hollanda'da 22.5 milyon bisiklet var, bu sayı 17.1 milyon insan yaşayan yerden daha fazla. Şehrin yarısından fazlası işe giderken bisiklet kullanıyor. Utrecht metro istasyonları ürün müdürü Tatjana Stenfert, yeni park alanının Pazartesi günü küçük bir açılışının olacağını, önümüzdeki ay, tamamen açılacağını duyurdu. 24 saat hizmet verecek bu alanların günlük ücreti ise 1.25 Avro olacak. Utrecht'te insanların istasyona kadar bisikletleriyle geldiğini, bisikletlerinin oralarda başıboş kaldığını ve böyle bir şeye ihtiyaç duyduklarından bahsetti. 2018 sonunda, 12.500 park alanına sahip olacaklarını söyledi. Her gün insanların park alanları bulmak için çalıştıklarını gözlemdiğini, bu yüzden yeni alanlar yaratmak için asla durmayacaklarını söyledi.

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