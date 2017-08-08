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DÜNYA

Ruhani'nin kabinesinde kadın bakan yer almayacak

İran'da yemin ederek ikinci cumhurbaşkanlığı dönemine başlayan Hasan Ruhani'nin açıkladığı 17 kişilik kabine listesinde kadın bakan yer almıyor

08 Ağustos 2017 Salı, 15:49:00 Güncelleme: 15:54:02 HABERTURK.COM

İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerini ikinci kez kazanan Hasan Ruhani, 17 bakanın aday olduğu kabine listesini açıkladı. Ruhani, seçim kampanyasında verdiği sözlerden biri olmasına karşın 17 kişilik listesinde hiçbir kadın adaya yer vermedi.

Ruhani ilk döneminde, birkaç kadın cumhurbaşkanı yardımcısı atasa da hiçbir bakanlığı kadınlara vermemişti. Ülkenin politik hiyerarşisinde cumhurbaşkanı yardımcıları bakanlardan daha aşağı pozisyonda bulunuyor.

İran'da İslam Devrimi'nden bu yana görev yapan tek kadın bakan, 2009'da göreve başlayan Mahmud Ahmedinejad'ın kabinesinde Sağlık Bakanı olarak görev yapan Marzieh Vahid-Dastjerdi olmuştu.

İran'da reformist bir ajandayla göreve başlayan Ruhani'nin kadın bakan görevlendirmesi konusunda tartışmalar yaşanıyordu. Ancak Ruhani baskılara rağmen, bütün bakanlıkları erkek adaylara verdi.

Ruhani'nin ilk dönemindeki kabinesinden ise sadece iki bakan göreve devam edecek. Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ve Petrol Bakanı Bijan Zanganeh yeni dönemde de görevlerine devam edecek isimler olarak belirlendi.

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