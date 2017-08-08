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26 yaşındaki Suudi Prens hayatını kaybetti
DÜNYA

26 yaşındaki Suudi Prens hayatını kaybetti

Suudi Arabistan Kraliyeti, 26 yaşındaki Prens Prens Selman bin Abdullah bin Türki El Suud'un hayatını kaybettiğini duyurdu

08 Ağustos 2017 Salı, 16:01:21 Güncelleme: 16:13:36 HABERTURK.COM

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde Suudi Arabistan Kraliyeti'nden yapılan açıklamaya göre Prens Selman bin Abdullah bin Türki El Suud'un hayatını kaybettiği belirtildi. 

26 yaşındaki prensin ölüm nedeni hakkında bir bilgi verilmezken bugün ikindi namazında cenazesinin kaldırılacağı açıklandı. 

Eremnews haber ajansında geçen habere göre, El Suud'un yakınları ise Prensin kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini belirtti.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 30 dakika önce
    kalp krizi hemde 26 yaşında, tabi öyledir.
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