Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde Suudi Arabistan Kraliyeti'nden yapılan açıklamaya göre Prens Selman bin Abdullah bin Türki El Suud'un hayatını kaybettiği belirtildi.

26 yaşındaki prensin ölüm nedeni hakkında bir bilgi verilmezken bugün ikindi namazında cenazesinin kaldırılacağı açıklandı.

Eremnews haber ajansında geçen habere göre, El Suud'un yakınları ise Prensin kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini belirtti.