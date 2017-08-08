Luton Havaalanı yakınlarındaki oturan ve tatile giden sakinlerin bazıları, araçlarını park ücreti ödememek için sokağa bıraktı, yaklaşık 3 hafta içinde onları kötü bir süpriz bekliyordu. Arabaların caamları kırılmış, üzerlerine yazılar yazılmıştı. "Bencil pislik", "Burası havaalanı otoparkı değil." gibi yazılar yazılmıştı camlarına.

Havaalanına 10 dakika uzaklıktaki bir caddede, 2 haftadan uzun süre bırakılan arabalara yapılmıştı. Luton Havaalanı civarına

park etmenin bir haftalık bedeli ise yaklaşık 72 Paund civarı...

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