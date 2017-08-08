ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
vandalizm
DÜNYA

İngilizler'e tatil dönüşü şok!

Tatile giderken, arabalarını havaalanı yakınlarına park eden sürücüler, zarar görmüş arabalarıyla karşılaştı.

08 Ağustos 2017 Salı, 16:19:54 Güncelleme: 16:22:44 HABERTURK.COM

Luton Havaalanı yakınlarındaki oturan ve tatile giden sakinlerin bazıları, araçlarını park ücreti ödememek için sokağa bıraktı, yaklaşık 3 hafta içinde onları kötü bir süpriz bekliyordu. Arabaların caamları kırılmış, üzerlerine yazılar yazılmıştı. "Bencil pislik", "Burası havaalanı otoparkı değil." gibi yazılar yazılmıştı camlarına.

Havaalanına 10 dakika uzaklıktaki bir caddede, 2 haftadan uzun süre bırakılan arabalara yapılmıştı. Luton Havaalanı civarına
park etmenin bir haftalık bedeli ise yaklaşık 72 Paund civarı...

  • Luton
  • havaaalanı
  • araba
  • vandalizm
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER