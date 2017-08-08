Türkiye’nin Berlin Başkonsolosu Mustafa Çelik, Berlin'de Yakup Yılmaz adlı vatandaşının bulduğu çantadaki 1 kilo 110 gram altın ve 3 bin 500 avroyu polise teslim etmesinin Türk insanın dürüstlüğünü gösterdiğini söyledi.

Türkiye’nin Berlin Başkonsolosu Mustafa Çelik, Berlin’de yaşayan ve iki hafta önce bulduğu ve içinde para ve altınların yer aldığı çantayı polise teslim eden 57 yaşındaki Iğdırlı Yılmaz’ı Berlin Başkonsolosluğunda ağırladı.



Davranışından dolayı Yılmaz’a teşekkür eden Çelik, “Bu, Türk insanın dürüstlüğünü ve katkısını gösteriyor aslında. Alman dostlarımız her zaman bunun farkında değiller ama böyle örneklerle farklılık yaratabiliyoruz. Tutumunuz ve duyarlılığınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Gerçekten güzel bir örnek oldu ve Almanlara da bir mesaj oldu aynı zamanda." dedi.

Çelik, Almanya'da faaliyetlerini sürdüren iş adamı Mehmet Kocagöl’ün de Yılmaz'a bu örnek davranışından dolayı Türkiye’de bir tatil hediye etmek istediğini kaydetti.



"BU KİŞİ BEDESEL ENGELLİ"



Yılmaz da Kocagöl'e ve kendisini başkonsolosluğa davet eden Çelik’e teşekkür ederek, bundan onur ve gurur duyduğunu söyledi.



Çantayı kaybeden kişiyle görüştüğünü belirten Yılmaz, “Bu kişi bedensel engelli. İyi ki vermişim. İyi ki bana denk geldi." şeklinde konuştu. Tanıdığı ve tanımadığı kişilerin bu davranışından dolayı kendisini kutladığını ifade eden Yılmaz, herkesin böyle davranış göstermesi gerektiğini ifade etti.



Bir kez daha bir çantayı bulması durumunda yine aynı şekilde davranacağını vurgulayan Yılmaz, "Bulduğun para senin değil ki. Bu başkasına ait. Kimliği var. Vermeyip de ne yapacaksın. Olmasa bile vermen lazım. Ha oradan parayı aldın vermedin. Ha evine girdin çaldın. Hırsızlık yaptın, çünkü şahsı biliyorsun." dedi.



2 HAFTA ÖNCE BULDU

İş adamı Kocagöl de Yılmaz’ın davranışını takdir ettiğini belirterek, "Yakup beye teşekkür ediyorum. Ruha dokunuyor. Bir iş adamı olarak çorbada tuzumuz olsun nispetinde beyefendiye, ailesiyle birlikte tatil ikram etmek istiyoruz." dedi.

Son zamanlarda Almanya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin biraz gergin olduğu bir dönemde böyle güzelliğin yaşandığını belirten Kocagöl, "Tabi ki bir Türk ve Müslüman olarak böyle bir davranışı sergilememiz gerekirdi. Türk toplumu adına teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.



Yılmaz, 2 hafta önce Neukölln ilçesindeki bir meydanda bulduğu ve içinde yaklaşık 180 bin lira değerindeki altın ve para bulunan çantayı polise teslim ederek Alman toplumunda takdir toplamıştı.